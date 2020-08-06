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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что стал бы воевать за Крым. Об этом сообщает интернет-издание "ГОРДОН". "Я бы воевал за Крым!" - заявил белорусский лидер, добавив, что в этих боях погибли бы много человек.В источнике
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RT на русском

Лукашенко рассказал, что воевал бы за Крым

RT на русскомвчера в 12:16
Известия

Лукашенко заявил о потенциальном желании воевать за Крым

Известиявчера в 11:26
РЕН ТВ

Лукашенко высказался о «бегстве» в Россию и Крыме

РЕН ТВвчера в 09:34
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Газета.Ruвчера в 10:02
Lenta.ru

Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу

Lenta.ruвчера в 09:02
Царьград

Лукашенко в "сенсационном интервью" Гордону: "Я бы воевал за Крым!"

Царьградвчера в 08:23
Взгляд.ру

Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

Взгляд.рувчера в 06:38

Эксперт назвал срок годности чая

По словам эксперта, после окончания срока годности в листовом чае происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, а также «улетучиваются» эфирные масла и аромат.
Известия23:17

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
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Эксперт назвал «любимые» пароли мошенников

Самыми очевидными уже много лет являются комбинации по типу qwerty, и прочие вариации идущих в одном порядке символов, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
ПРАЙМ19:04

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02