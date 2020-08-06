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КП - Крым
КП - Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

Про Крым во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он бы воевал за регион.В источнике
С чего всё началось
Ранее Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона
" заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
РИА Новости17:23
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Известия

В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров

Известия19:03
РИА Новости

В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров

РИА Новости17:23
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Газета.Ruвчера в 10:02
РИА Новости Крым

Лукашенко – украинцам: «я бы воевал за Крым»

РИА Новости Крымвчера в 12:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что Украина «безалаберно и бестолково» отнеслась к Крыму в 2014 году

ТАССвчера в 12:31
Взгляд.ру

Лукашенко заявил о «бестолковом» отношении Украины к Крыму

Взгляд.рувчера в 12:49
КП - Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

КП - Крымвчера в 16:03
КП - Беларусь

Лукашенко о том, как он бы защищал Крым: «Там бы легло уже тысячи человек!»

КП - Беларусьвчера в 12:37

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов
Газета.Ru17:40
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ruвчера в 09:51
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Российский Генштаб выступил против гонки ядерных вооружений

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин прокомментировали ситуацию, сложившуюся в сфере ядерного сдерживания.
Профиль19:12

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБКвчера в 08:25
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Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
Общественная служба новостейвчера в 23:20
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