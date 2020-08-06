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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что стал бы воевать за Крым. Об этом сообщает интернет-издание "ГОРДОН". "Я бы воевал за Крым!" - заявил белорусский лидер, добавив, что в этих боях погибли бы много человек.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко заявил о потенциальном желании воевать за Крым

Известия11:26
Lenta.ru

Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу

Lenta.ru09:02
URA.Ru

Лукашенко заявил о готовности воевать за Крым

URA.Ru09:53
Фонтанка.Ру

Лукашенко заявил, что не видит Путина президентом до 2036 года, а Шойгу «далеко зашёл» с Украиной

Фонтанка.Ру09:37
Царьград

Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"

Царьград10:04
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Газета.Ru10:02
Взгляд.ру

Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

Взгляд.ру06:38

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru09:51
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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
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