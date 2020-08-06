Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что стал бы воевать за Крым. Об этом сообщает интернет-издание "ГОРДОН". "Я бы воевал за Крым!" - заявил белорусский лидер, добавив, что в этих боях погибли бы много человек.