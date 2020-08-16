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RT на русском
RT на русском

Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга возле Дома правительства на площади Независимости в Минске заявил, что «стоит перед белорусами на коленях».В источнике
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ТАСС

Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед собравшимися на площади в Минске

ТАСС08:35
RT на русском

За и против: главное о митингах в Белоруссии

RT на русском14:38
РБК

Лукашенко обратился к участникам митинга фразой «встаю на колени»

РБК08:55
Комсомольская правда

Лукашенко «встал на колени» перед народом на митинге в Минске

Комсомольская правда08:52
РИА Новости

В Минске завершились акции в поддержку Лукашенко и сторонников оппозиции

РИА Новости15:54
Вести.Ru

Лукашенко заявил, что впервые в жизни встал на колени

Вести.Ru07:53
Lenta.ru

Лукашенко пообещал встать на колени и не встал

Lenta.ru07:50

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Выбросы лунного спускаемого аппарата могут помешать исследованиям лунных льдов

Компьютерное моделирование водяных паров, образующихся при сжигании топлива в двигателях спускаемого аппарата массой 1200 килограммов, который совершает посадку в районе южного полюса Луны, показало, что всего лишь за несколько часов выбросы распространятся по всей поверхности спутника Земли.
AstroNews.ru07:33