Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга возле Дома правительства на площади Независимости в Минске заявил, что «стоит перед белорусами на коленях».В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

«Стою перед вами на коленях». Лукашенко обратился к белорусам

РИА Новости08:23
Комсомольская правда

Лукашенко «встал на колени» перед народом на митинге в Минске

Комсомольская правда08:52
ТАСС

Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед собравшимися на площади в Минске

ТАСС08:35
РБК

Лукашенко обратился к участникам митинга фразой «встаю на колени»

РБК08:55
RT на русском

Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

RT на русском08:07
Lenta.ru

Лукашенко пообещал встать на колени и не встал

Lenta.ru07:50
Телеканал 360°

«Белоруссия погибнет как государство при перевыборах» Лукашенко встал на колени перед народом на митинге — фигурально

Телеканал 360°07:05

Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.
REGNUM11:28
218

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
1,4K

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
74