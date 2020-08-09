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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в стране не начнутся гражданская война и хаос, пишет агентство БелТА.В источнике
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РБК

Лукашенко исключил гражданскую войну и хаос после выборов

РБК08:01
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны

Газета.Ru06:48
РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссию не ввергнут в гражданскую войну

РИА Новости04:44
Известия

Лукашенко пообещал не допустить гражданской войны после выборов

Известия04:47
RT на русском

Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну

RT на русском04:47
ТАСС

Лукашенко гарантировал, что за выборами не последуют хаос и гражданская война

ТАСС05:04
Московский Комсомолец

Лукашенко оценил шансы на гражданскую войну после выборов

Московский Комсомолец04:36

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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Конаныхин объяснил, чем грозит человеку колонизация Марса

Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин объяснил, почему возможности человечества не безграничны, а также рассказал, как можно ускорить процесс освоения Марса и реально ли это при имеющихся технических возможностях современной космонавтики.
ПолитРоссия05:00