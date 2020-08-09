Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в стране не начнутся гражданская война и хаос, пишет агентство БелТА.В источнике
С чего всё началось
«Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — цитирует
его БЕЛТА.
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Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов
Комсомольская правда04:58