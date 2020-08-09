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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в стране не начнутся гражданская война и хаос, пишет агентство БелТА.В источнике
С чего всё началось
«Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — цитирует
 его БЕЛТА.
RT на русском04:47
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Известия

Лукашенко пообещал не допустить гражданской войны после выборов

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Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов

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Лукашенко высказался о гражданской войне в Белоруссии после выборов

Lenta.ru04:52
ТАСС

Лукашенко гарантировал, что за выборами не последуют хаос и гражданская война

ТАСС05:04
RT на русском

Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну

RT на русском04:47
РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссию не ввергнут в гражданскую войну

РИА Новости04:44
Московский Комсомолец

Лукашенко оценил шансы на гражданскую войну после выборов

Московский Комсомолец04:36

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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Лукашенко считает, что отношения России и Белоруссии не испортятся

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REGNUM06:00

Четыре человека сгорели в «Ниве» после ДТП под Пензой

Легковой автомобиль сгорел в воскресенье в Спасском районе Пензенской области после столкновения с грузовиком, в результате погибли двое взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
РИА Новости08:11
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Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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