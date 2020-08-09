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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в стране не начнутся гражданская война и хаос, пишет агентство БелТА.В источнике
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Известия

Лукашенко пообещал не допустить гражданской войны после выборов

Известия04:47
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны

Газета.Ru06:48
ТАСС

Лукашенко гарантировал, что за выборами не последуют хаос и гражданская война

ТАСС05:04
РБК

Лукашенко исключил гражданскую войну и хаос после выборов

РБК08:01
RT на русском

Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну

RT на русском04:47
РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссию не ввергнут в гражданскую войну

РИА Новости04:44
Московский Комсомолец

Лукашенко оценил шансы на гражданскую войну после выборов

Московский Комсомолец04:36

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями
RT на русском06:47
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Военную технику в Минске сняли на видео накануне президентских выборов

Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео В Минск накануне выборов начали стягивать военную технику, о чем свидетельствуют видео и фото, публикуемые в соцсетях местными жителями, передает Аvia.pro.Ситуация в Белоруссии в последние недели довольно напряженная.
Вечерний курьер02:32
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Трех участников движения «бессрочный протест» задержали в Москве

Участников движения «бессрочный протест» подозревают в проведении акции у здания Генпрокуратуры: в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер, сообщили сайту «ОВД-Инфо» адвокаты Дмитрий Захватов и Сергей Тельнов.
Эхо Москвы07:08

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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