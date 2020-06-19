Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся "открытый, добрый" телефонный разговор, в отношениях глав двух государств ничего "не искрит", хотя проблемы есть всегда.
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с чего всё началось
Также белорусский лидер, на которого ссылается belta.by
, сообщил, что обе страны столкнулись с проблемами из-за коронавируса, в международных отношениях и в связи со значимыми внутриполитическими событиями, однако выразил точку зрения "это не катастрофические проблемы" и предположил, что странам удастся их решить
Московский Комсомолец07:51

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При Сергее Лаврове Александр Лукашенко говорит о русских либо хорошо, либо очень хорошо

Коммерсантъ13:02

Лукашенко описал отношения с Путиным словами «ничего у нас не искрит»

РБК08:33

Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией

Lenta.ru07:37

Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ «не катастрофические»

ТАСС08:03

Лукашенко заявил Лаврову, что у Минска «не искрит» в связях с Москвой

RT на русском07:59

Лукашенко заявил об отсутствии искр в отношениях с Путиным

Известия08:10

Белоруссия и Россия решат проблемы в отношениях, заявил Лукашенко

РИА Новости07:45
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Футбол

Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Общество

Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов

Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Lenta.ru 13:58
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Общество

Петербургское метро вернется к обычному режиму работы

Гарюгин отметил, что если Роспотребнадзор считает, что город вышел на безопасный уровень заболеваемости, то метрополитен готов вернуться к старому режиму работы.
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Здоровье

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Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Политика

Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине

Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт 10:03
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Футбол

Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»

Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Кино

Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?

Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
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Политика

Глава Минфина США боится ослабить доллар санкциями

Американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте – этого боится министр финансов США Стивен Мнучин, написал в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" Джон Болтон, экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности.
Газета.Ru 15:49
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Общество

В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
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Общество

Алиханов разрешил с 20 июня открыть летние кафе и музеи

В Калининградской области с 20 июня заработают летние веранды и террасы кафе и ресторанов, а также откроются музеи.
Клопс 17:03
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Авто

В Сети показали обновленный Bentley Bentayga

Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299

Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.
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Мясников рассказал, как распознать плохого врача

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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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В Перми в бассейне банного комплекса утонула шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
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Футбол

«Я не буду оправдываться». Заболотный высказался по поводу матча с «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный обратился к фанатам по итогам матча 23-го тура Тинькофф-чемпионата России (10:1). Форвард рассчитывает на понимание болельщиков.
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Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии

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Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

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Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru 10:25
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В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

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Политика

Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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