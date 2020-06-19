Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся "открытый, добрый" телефонный разговор, в отношениях глав двух государств ничего "не искрит", хотя проблемы есть всегда.
Читать в источнике
Оценить186
с чего всё началось
Также белорусский лидер, на которого ссылается belta.by, сообщил, что обе страны столкнулись с проблемами из-за коронавируса, в международных отношениях и в связи со значимыми внутриполитическими событиями, однако выразил точку зрения "это не катастрофические проблемы" и предположил, что странам удастся их решитьМосковский Комсомолец07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Футбол
Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
RT на русском 16:47
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов
Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Общество
Петербургское метро вернется к обычному режиму работы
Гарюгин отметил, что если Роспотребнадзор считает, что город вышел на безопасный уровень заболеваемости, то метрополитен готов вернуться к старому режиму работы.
Neva.Today 14:14
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт 10:03
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Кино
Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Политика
Глава Минфина США боится ослабить доллар санкциями
Американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте – этого боится министр финансов США Стивен Мнучин, написал в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" Джон Болтон, экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности.
Газета.Ru 15:49
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
Общество
Алиханов разрешил с 20 июня открыть летние кафе и музеи
В Калининградской области с 20 июня заработают летние веранды и террасы кафе и ресторанов, а также откроются музеи.
Клопс 17:03
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Гаджеты
Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299
Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.
3DNews 12:24
Здоровье
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого.
РИА Новости вчера в 05:19
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Происшествия
В Перми в бассейне банного комплекса утонула шестилетняя девочка
Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
РИА Новости 15:56
Футбол
«Я не буду оправдываться». Заболотный высказался по поводу матча с «Ростовом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный обратился к фанатам по итогам матча 23-го тура Тинькофф-чемпионата России (10:1). Форвард рассчитывает на понимание болельщиков.
Спорт-Экспресс 17:34
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
В ленте Twitter оргкомитет премии распространил заявление, что церемония состоится 25 апреля. «Это правда!», — сказано в официальном посте.
Городовой 17 июня в 10:56
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.
News.ru вчера в 08:18
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
Происшествия
Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce
Южный автомобиль 08:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции
Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru вчера в 13:33
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49