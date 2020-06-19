с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит». Он отметил, что проблемы есть всегда, причем у России и Белоруссии они «зеркально отражаются».

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

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