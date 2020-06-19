Политика
КоммерсантъЛукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит». Он отметил, что проблемы есть всегда, причем у России и Белоруссии они «зеркально отражаются».
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с чего всё началось
Также белорусский лидер, на которого ссылается belta.by, сообщил, что обе страны столкнулись с проблемами из-за коронавируса, в международных отношениях и в связи со значимыми внутриполитическими событиями, однако выразил точку зрения "это не катастрофические проблемы" и предположил, что странам удастся их решитьМосковский Комсомолец07:51
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Общество
Губернатор анонсировал второй этап смягчений по коронавирусу
Калининградская область подготовилась к переходу на 2-й этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Русский Запад 09:49
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова хочет стать опекуном пьющей матери
WomanHit.ru 10:16
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
США расширили санкции против «режима Асада» в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал жесткие экономические санкции против руководства Сирии, в том числе президента Башара Асада и его жены.
Росбалт 17 июня в 09:02
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Здоровье
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия
Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи
Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Политика
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
ИА Крыминформ 08:04
Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.
Коммерсантъ 17 июня в 18:57
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Армия и оружие
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где он присоединился к уже находившемуся там американскому эсминцу Porter, сообщает украинское издание «Думская».
Московский Комсомолец 06:14
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48
Политика
Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными
Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями.
Газета.Ru 10:09
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Общество
В Воронежской области продлён режим безопасного поведения
Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.
REGNUM 10:17
Происшествия
На бывшего начальника ЕРИЦ Нелли Титову завели уголовное дело
По версии следствия, в феврале этого года Нелли Титова не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента.
Владимирские новости 08:12
Общество
С 20 июня в Оренбургской области открываются летние кафе
Указ подписал сегодня губернатор Денис Паслер. Однако уже в эту субботу могут открыться летние кафе, террасы и веранды.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:25
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Происшествия
Полиция проверяет сообщение о стрельбе на севере Москвы
Полиция выехала на Бескудниковский бульвар для проверки информации о стрельбе.
ТАСС 10:19
Футбол
Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
Sport.ru 07:59
Общество
В России разрешат приходить на пляж без маски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM 07:15
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента
Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56