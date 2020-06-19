Политика
КоммерсантъЛукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит». Он отметил, что проблемы есть всегда, причем у России и Белоруссии они «зеркально отражаются».
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с чего всё началось
Также белорусский лидер, на которого ссылается belta.by, сообщил, что обе страны столкнулись с проблемами из-за коронавируса, в международных отношениях и в связи со значимыми внутриполитическими событиями, однако выразил точку зрения "это не катастрофические проблемы" и предположил, что странам удастся их решитьМосковский Комсомолец07:51
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Общество
В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева
В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев.
Ридус 02:05
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Экономика
Назначен новый директор проекта «Северный поток — 2»
Новым директором проекта "Северный поток — 2" стал Марко Казирати, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru 00:00
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Здоровье
Чувашия может приступить к первому этапу снятия ограничений
Главное, что называется, "не сорваться" на первом этапе, и не вернуться к прежним запретам.
ГТРК Чувашия 11:14
Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Общество
Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни, похоронят 21 июня в Чебоксарах.
РБК 08:33
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
Финансы
Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
Общество
ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса.
ТАСС 11:16
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
«Это позор»: Дудь выступил против поправок к Конституции и собрал 300 тыс. лайков за час
Журналист Юрий Дудь выступил в своем инстаграме против поправок к Конституции и грядущего всероссийского голосования по ним.
Афиша Daily 11:58
Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Единоборства
Российского бойца UFC Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) дважды за одни сутки проверило его на употребление запрещенных препаратов.
Metaratings 07:01
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Футбол
«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Экономика
Законопроект о категоризации инвесторов работает против государства
Законопроект о категоризации инвесторов работает против государства.
Finam.Ru 10:52
Происшествия
Суд арестовал экс-замначальника управления банка «БФГ-Кредит»
По подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве экс-заместитель председателя правления банка Михаил Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка "БФГ-кредит" Юлию Финкельштейн (отправлена пол домашний арест).
ТАСС 04:12