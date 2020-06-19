Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит». Он отметил, что проблемы есть всегда, причем у России и Белоруссии они «зеркально отражаются».
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с чего всё началось
Также белорусский лидер, на которого ссылается belta.by
, сообщил, что обе страны столкнулись с проблемами из-за коронавируса, в международных отношениях и в связи со значимыми внутриполитическими событиями, однако выразил точку зрения "это не катастрофические проблемы" и предположил, что странам удастся их решить
Московский Комсомолец07:51

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Лукашенко описал отношения с Путиным словами «ничего у нас не искрит»

РБК08:33

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Коммерсантъ08:12

Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией

Lenta.ru07:37

Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ «не катастрофические»

ТАСС08:03

Лукашенко заявил Лаврову, что у Минска «не искрит» в связях с Москвой

RT на русском07:59

Лукашенко заявил об отсутствии искр в отношениях с Путиным

Известия08:10

Белоруссия и Россия решат проблемы в отношениях, заявил Лукашенко

РИА Новости07:45
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На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами

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Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

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В США рассказали о новом соглашении по вооружениям

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Армия и оружие

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Политика

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Общество

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Российская газета 12:00
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Политика

США отказали китайским авиакомпаниям в полетах

Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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