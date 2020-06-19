с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит». Он отметил, что проблемы есть всегда, причем у России и Белоруссии они «зеркально отражаются».

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

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Общество Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости". 188

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Экономика «Норникель» продаст последний австралийский актив гиганту BHP Billiton Российская компания «Норникель» договорилась о продаже своего последнего австралийского актива — проекта по добыче никеля Honeymoon Well.

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Футбол Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке» Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 21

Общество Собянин призвал продлить удаленную работу Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников. 321

Финансы Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5% Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. 1,6K