Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся "открытый, добрый" телефонный разговор, в отношениях глав двух государств ничего "не искрит", хотя проблемы есть всегда.
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с чего всё началось
Также белорусский лидер, на которого ссылается belta.by, сообщил, что обе страны столкнулись с проблемами из-за коронавируса, в международных отношениях и в связи со значимыми внутриполитическими событиями, однако выразил точку зрения "это не катастрофические проблемы" и предположил, что странам удастся их решитьМосковский Комсомолец07:51
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Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
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Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня
Волжский.ру 05:20
Футбол
Гвардиола: «Сане отказался продлевать контракт с „Манчестер Сити“»
Пеп утверждает, что "Манчестер Сити" хочет продлить контракт с немецким полузащитником, однако сам игрок отказывается от нового соглашения с клубом.
Soccer.ru 10:50
Спорт
Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой
Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Политика
МИД Германии вызвал российского посла из-за убийства в Берлине
МИД ФРГ пригласил посла России для разъяснения ему германской позиции по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года.
Rambler News Service вчера в 08:16
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 30 июня
Власти Пермского края объявили о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса до 30 июня.
Национальная служба новостей 13:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа
Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.
Paparazzi.ru 11:23
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Общество
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае
На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
Шоу-бизнес
Олег Газманов удивил поклонников своей идеальной спортивной формой
Внешний вид 68-летнего Олега Газманова приятно шокировал фанатов. Как признались подписчики, для своих лет он выглядит очень молодо.
Kleo.ru 12:50
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
Наука
В США придумали робота-ленивца для наблюдения за живой природой
Афиша Daily 09:41
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
Футбол
ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ
Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
Info-RM вчера в 03:33
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21