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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ru08:25
Деловое.ТВ

Лукашенко обещает не допустить обвала белорусского рубля

Деловое.ТВ08:48
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правда08:30
Finam.Ru

Лукашенко обещает не допустить обвала рубля - БелТА

Finam.Ru08:52
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ru08:23
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолец08:04
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

РИА Новости07:54
КП - Беларусь

Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

КП - Беларусь09:04

Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от коронавируса

Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
Владимир Путин
Парламентская газета08:04
197

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
Владимир Путин
RT на русском07:35
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич отказалась давать показания и не стала свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, пишет Tut.by.
Городовойвчера в 09:29
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Анастасия Ивлеева и Ида Галич поссорились в социальных сетях

Мам, я попала в Forbes без гивов и розыгрыша пяти тысяч в комментариях. А если серьезно, дюже хорошая новость! Госпожа Галич на третьем месте, что невероятно радует и мотивирует. Видите, не всегда количество подписчиков равно больше денег.
Ида Галич
YouTube-блогер
Экспресс газета06:07
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