Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства «Фуросемид»

Производство препарата «Фуросемид» в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.