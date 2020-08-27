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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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SM News

Лукашенко согласовал с Путиным рефинансирование $1 млрд долга

SM News08:11
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правда08:30
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ru08:25
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ru08:23
Finam.Ru

Лукашенко обещает не допустить обвала рубля - БелТА

Finam.Ru08:52
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолец08:04
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

РИА Новости07:54
КП - Беларусь

Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

КП - Беларусь09:04

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского Министерства иностранных дел.
News.ru11:29

Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
674

Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства «Фуросемид»

Производство препарата «Фуросемид» в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК11:54
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Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".
ЗакC.Ру08:26
9

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04