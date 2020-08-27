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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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Finam.Ru

Лукашенко обещает не допустить обвала рубля - БелТА

Finam.Ru08:52
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

РИА Новости07:54
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ru08:25
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ru08:23
SM News

Лукашенко обещал договориться о рефинансировании $1 млрд из долга перед Россией

SM News08:11
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолец08:04
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правда08:30
КП - Беларусь

Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

КП - Беларусь09:04

Ректор МГУ отказался лишать Лукашенко статуса почетного профессора

Сотрудники МГУ, вместе с выпускниками и учащимися учреждения, членами профсоюза «Университетская солидарность», составили петицию на сайте «Change.org», в которой попросили лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора МГУ.
ИнфоСМИ06:37
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Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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