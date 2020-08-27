Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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