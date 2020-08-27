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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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RuNews24.ru

Лукашенко: Обвала национальной валюты не будет

RuNews24.ru09:45
Finam.Ru

Лукашенко обещает не допустить обвала рубля - БелТА

Finam.Ru08:52
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

РИА Новости07:54
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ru08:25
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ru08:23
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолец08:04
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правда08:30
КП - Беларусь

Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

КП - Беларусь09:04

«Ночь кино» в Ульяновской области проведут на 50 площадках

В этом году ульяновцам в рамках акции продемонстрируют три кинокартины отечественного производства: комедию «Холоп», спортивную мелодраму «Лед-2» и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4».
Первый ульяновский портал09:00

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новости23:50
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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