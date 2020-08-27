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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правда08:30
Фонтанка.Ру

Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты. Поможет российский миллиард долларов

Фонтанка.Ру08:26
Daily Storm

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании белорусского долга в миллиард долларов

Daily Storm07:58
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ru08:23
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолец08:04
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ru08:25
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

РИА Новости07:54

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Известия00:20
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
РИА Новости08:57

Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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