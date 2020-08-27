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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ru08:25
Finam.Ru

Лукашенко обещает не допустить обвала рубля - БелТА

Finam.Ru08:52
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правда08:30
RuNews24.ru

Лукашенко: Обвала национальной валюты не будет

RuNews24.ru09:45
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ru08:23
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолец08:04
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

РИА Новости07:54
КП - Беларусь

Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

КП - Беларусь09:04

Правительство установит цену регистрации в «русских офшорах»

«Поправками предлагается расширить список региональных групп, юрлицам-резидентам которых можно будет претендовать на статус международных компаний в САРах», – сообщало Минэкономразвития в апреле.
Ведомости17:19

Gotham Knight будет без Бэтмена и Гордона

Судя по известиям о сюжете новой игры, в Gotham Knight не будет двух основных персонажей – самого Бэтмена, который погиб при взрыве в пещере, и комиссара полиции Джима Гордона.
Faktom09:41
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37
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В США заявили, что в Миннесоте скрыли информацию о смертельной концентрации наркотиков у «убитого полицией» Флойда

В названном СМИ рассказали, что медицинской экспертизой ещё в начале июня было зафиксировано, что Джордж Флойд умер из-за смертельной концентрация наркотиков, но заинтересованные лица во власти Миннесоты намеренно это скрывали, позволив, тем самым, активистам Black Lives Matter громить и жечь города США во имя «жертвы полицейского насилия».
Свободная Пресса11:21

Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactor05:49
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