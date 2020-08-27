Москвичи взамен депозитов стали покупать квартиры

В силу последней причины на рынок выходит все больше покупателей, которые фактически не нуждаются в решении жилищного вопроса, — рекордно низкие ставки по вкладам вызывают у них сильную негативную реакцию из серии «да я лучше в квартиру вложусь, чем получать такие проценты», — пояснил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.