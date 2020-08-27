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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
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Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правда08:30
Daily Storm

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании белорусского долга в миллиард долларов

Daily Storm07:58
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ru08:25
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ru08:23
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолец08:04
Фонтанка.Ру

Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты. Поможет российский миллиард долларов

Фонтанка.Ру08:26
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

РИА Новости07:54
КП - Беларусь

Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

КП - Беларусь09:04

Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии», — написал премьер.
RT на русском10:39
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Москвичи взамен депозитов стали покупать квартиры

В силу последней причины на рынок выходит все больше покупателей, которые фактически не нуждаются в решении жилищного вопроса, — рекордно низкие ставки по вкладам вызывают у них сильную негативную реакцию из серии «да я лучше в квартиру вложусь, чем получать такие проценты», — пояснил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.
РБК04:01
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.
ТАСС10:20

Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

Белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений руководства Белоруссии о якобы желании польской стороны присоединить Гродненскую область, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Взгляд.ру09:15
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Разыскиваемого Интерполом вора в законе Геворика Уфимского нашли в кафе

В Ереване (район Арабкир) сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении обнаружили в одном из городских кафе вора в законе Геворга Григоряна, известного в преступной среде как Геворик Уфимский.
Lenta.ru24 августа в 10:35

Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РБК, что не рассматривает заявление Владимира Путина о формировании в России резерва силовиков и возможности их использования в соседней стране как угрозу.
РБК10:42