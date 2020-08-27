Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят дефолта белорусского рубля.В источнике
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Лукашенко: Обвала национальной валюты не будет

RuNews24.ruвчера в 09:45
Finam.Ru

Лукашенко обещает не допустить обвала рубля - БелТА

Finam.Ruвчера в 08:52
Московский Комсомолец

Лукашенко высказался про обвал белорусского рубля

Московский Комсомолецвчера в 08:04
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Комсомольская правдавчера в 08:30
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты

Газета.Ruвчера в 08:25
News.ru

Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

News.ruвчера в 08:23
Деловое.ТВ

Лукашенко обещает не допустить обвала белорусского рубля

Деловое.ТВвчера в 08:48
КП - Беларусь

Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

КП - Беларусьвчера в 09:04

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
59