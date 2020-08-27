Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга в $1 млрд
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о том, что белорусский долг в миллиард долларов будет рефинансирован.В источнике
Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты.
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования»,— приводит БЕЛТА
его слова.
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