Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга в $1 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о том, что белорусский долг в миллиард долларов будет рефинансирован.

Александр Лукашенко Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты.