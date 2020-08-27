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Anews
Anews

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга в $1 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о том, что белорусский долг в миллиард долларов будет рефинансирован.В источнике
Александр Лукашенко
Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты.
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования»,— приводит БЕЛТА
 его слова.
RT на русском07:52
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RT на русском

Россия и Белоруссия обсудят рефинансирование $1 млрд долга

RT на русском07:52
Московский Комсомолец

Путин и Лукашенко договорились рефинансировать долг Белоруссии на $1 млрд

Московский Комсомолец07:48
Комсомольская правда

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга страны на 1 миллиард долларов

Комсомольская правда07:42
Национальная служба новостей

Лукашенко пообещал договориться с Россией о рефинансировании $1 млрд долга

Национальная служба новостей07:44
РИА Новости

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга

РИА Новости07:43
РБК

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

РБК07:46
ТАСС

Белоруссия проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга

ТАСС07:38

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Российская газета07:12
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Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

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РИА Новости05:35
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Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса

О регистрации в России первой в мире вакцины Владимир Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли.
Псковское агентство информации07:39
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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