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REGNUM
REGNUM

Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на своем посту

Минск, 8 сентября 2020, 13:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на занимаемом им посту.В источнике
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Телеканал RTVI

«Возможно, я немного пересидел»: Лукашенко дал интервью журналистам из России. Главное

Телеканал RTVI06:55
РБК

Журналист процитировал Лукашенко: «Возможно, немного пересидел»

РБК06:38
Телеканал 360°

Лукашенко признался, что «немного пересидел» у власти

Телеканал 360°06:38
Коммерсантъ

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Коммерсантъ06:36
РИА Новости

Лукашенко заявил, что, «возможно немного пересидел» на своем посту

РИА Новости06:35
ТАСС

Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле

ТАСС06:34
Говорит Москва

Лукашенко назвал себя единственным защитником белорусов

Говорит Москва06:47
КП - Беларусь

Лукашенко российским журналистам: «Да, возможно, я немного пересидел. Но только я сейчас могу защитить белорусов»

КП - Беларусь06:51

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
1

Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

При повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
РИА Новости09:40
8

Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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Гендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение Атаманенко

Никаких проблем при переговорах о возвращении Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского "Спартака" не возникло, у специалиста есть новые идеи об улучшении работы, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости09:10

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Взрыв прогремел на позициях десантно-штурмового батальона ВСУ

Украинский преступный режим продолжает дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения путем проведения систематических огневых провокаций, оборудования позиций и увеличения интенсивности использования БПЛА, что свидетельствует об уверенности боевиков ВСУ в безнаказанности и полной потере управления со стороны командования «ООС».
Rusvesna.su06:21

Составлен топ-10 крутых и недорогих автомобилей с мощными двигателями

Замыкают рейтинг самых доступных машин с мощными "движками" два маслкара - Ford Mustang, предлагаемый на рынке подержанных авто минимум за 1,0 млн. рублей, и Chevrolet Camaro, за который придется отдать от 400 тыс. рублей.
Новые автомобили03:55
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Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, в последнем исследовании специалисты поняли, что низкая смертность в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции сформирована благодаря привычке местных жителей есть квашеную капусту, а также различные кисломолочные продукты.
ToDay News Ufaвчера в 08:20
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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