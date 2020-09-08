Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на своем посту
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Минск, 8 сентября 2020, 13:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на занимаемом им посту.В источнике
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