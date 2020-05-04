с чего всё началось

Президентские выборы в Белоруссии точно пройдут этим летом, заявил глава страны Александр Лукашенко. Белорусский лидер уточнил, что самый крайний срок проведения президентских выборов в стране — конец августа.

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 2,2K

Общество В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram. 9

Здоровье В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. 784

Общество Онищенко озвучил прогноз по вспышке коронавируса Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал предположение, что в будущем коронавирус COVID-19 не будет «остановлен» в полном смысле этого слова, однако ситуация его циркуляцию должно быть возможно вывести «на доэпидемический уровень». 4

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 866

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.

Гаджеты Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют. 11

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Космос Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.

Гаджеты Apple выпустила новый Macbook Pro Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном. 13

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 121

Хоккей Петерссон заработает в «Локомотиве» 150 миллионов рублей Уже ближе к вечеру СМИ стало известно, что зарплата шведского нападающего в новой команде составить порядка 75 миллионов рублей за сезон. 2

Экономика Дворкович: экономический кризис только начинается Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. 129

Хоккей Анвар Гатиятулин стал главным тренером «Трактора» Новый главный тренер поблагодарил за доверие и отметил, что рад вновь возглавить «черно-белых».

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K