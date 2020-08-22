Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зачинщиками массовых беспорядков в стране после президентских выборов были не белорусы, а иностранцы.В источнике
Зачинщики - не гродненцы, не белорусы. Они там сидят - под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из Беларуси.
С чего всё началось
Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в республике находятся за рубежом, участники волнений получают оттуда финансовую помощь. Об этом он сказал в субботу, выступая в Гродно на митинге своих сторонников.
ТАСС08:10
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