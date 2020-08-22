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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зачинщиками массовых беспорядков в стране после президентских выборов были не белорусы, а иностранцы.В источнике
Александр Лукашенко
Зачинщики - не гродненцы, не белорусы. Они там сидят - под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из Беларуси.
С чего всё началось
ТАСС

Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в республике находятся за рубежом, участники волнений получают оттуда финансовую помощь. Об этом он сказал в субботу, выступая в Гродно на митинге своих сторонников.
ТАСС08:10
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко рассказал о зачинщиках беспорядков в Белоруссии за границей

RT на русском08:18
РИА Новости

Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы

РИА Новости08:33
Известия

Лукашенко заявил о зачинщиках белорусских протестов в Литве и Польше

Известия08:30
РБК

Лукашенко назвал иностранцев зачинщиками «беспорядков» в Белоруссии

РБК10:22
ТАСС

Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом

ТАСС08:10
Коммерсантъ

Лукашенко выступил на митинге сторонников в Гродно

Коммерсантъ07:48
РЕН ТВ

Лукашенко: Зачинщики беспорядков находятся под Варшавой и Вильнюсом

РЕН ТВ07:45

Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж

Как сообщает РИА Новости, в связи с тем, что бригада немецких медиков, прибывшая самолетом в Омск, признала его транспортабельным, а также идя навстречу настоятельным просьбам родных Алексея Навального, врачи не стали возражать против транспортировки общественного деятеля в Германию.
Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

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Коммерсантъ06:46
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Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции

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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

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ToDay News Ufa08:08
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