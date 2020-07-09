Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

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