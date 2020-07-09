Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
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Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Общество
Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату
Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Экономика
В горсовете Кемерова рассказали об изменении тарифов ЖКХ
Кемерово, 9 июля 2020, 18:53 — REGNUM Депутаты городского совета Кемерова на 62-ом заседании рассмотрели обращение региональной энергетической комиссии об изменени тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
REGNUM 11:53
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
RuNews24.ru 09:06
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР
В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Взгляд.ру 14:24
Наука
Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител
Учёные Университетской клиники Кёльна и Германского центра исследований инфекций совместно с коллегами из Израиля выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител.
RT на русском 12:34
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Гаджеты
GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе
iXBT.com 06:30
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Политика
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 13:10
Футбол
ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе участие в еврокубках
Участие в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2020/2021 станет для ЦСКА 19-м к ряду. Это является рекордом среди российских клубов.
REGNUM 14:16
Армия и оружие
Российские комплексы С-400 перехватили украинские ракеты «Нептун»
С начала года Украина успела провести несколько испытаний Р-360, позиционируя ракету как способную уничтожить Крымский мост за несколько мгновений.
Актуальные Новости 02:52
Футбол
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.
Sport24.ru 13:37
Футбол
Роналду выложил фото на шезлонге: «Перезарядка🔋☀️😉💪🏼»
35-летний португалец выложил фото на шезлонге, где он позирует в плавках. «Перезарядка🔋☀️😉💪🏼», – написал Роналду в инстаграме.
Sports.ru 14:38
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Игры
Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Sony решила инвестировать 250 млн долларов в Epic Games.
Игромания.ру 14:18
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Гаджеты
Озвучены предполагаемые спецификации планшета Samsung Galaxy Tab S7+
На днях стала известна дата онлайнового мероприятия, где покажут смартфон Galaxy Note20.
Игромания.ру 12:45