Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
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Лукашенко считает, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное давление

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Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

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Лукашенко заявил о беспрецедентности давления на Белоруссию

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Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Московский Комсомолец13:00

Лукашенко заявил о небывалом давлении на Белоруссию

Национальная служба новостей14:04
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Лукашенко заявил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости

КП - Беларусь12:11
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
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Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

РИА Новости 12:18
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Общество

Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
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Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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В горсовете Кемерова рассказали об изменении тарифов ЖКХ

Кемерово, 9 июля 2020, 18:53 — REGNUM Депутаты городского совета Кемерова на 62-ом заседании рассмотрели обращение региональной энергетической комиссии об изменени тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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Политика

Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала

Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
RuNews24.ru 09:06
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Политика

Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР

В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Взгляд.ру 14:24
Наука

Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител

Учёные Университетской клиники Кёльна и Германского центра исследований инфекций совместно с коллегами из Израиля выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител.
RT на русском 12:34
Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
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GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе

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Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
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Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
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Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Футбол

ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе участие в еврокубках

Участие в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2020/2021 станет для ЦСКА 19-м к ряду. Это является рекордом среди российских клубов.
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С начала года Украина успела провести несколько испытаний Р-360, позиционируя ракету как способную уничтожить Крымский мост за несколько мгновений.
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Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.
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Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
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Общество

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
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Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
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Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

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Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

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Политика

Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
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Игры

Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games

Sony решила инвестировать 250 млн долларов в Epic Games.
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Гаджеты

Озвучены предполагаемые спецификации планшета Samsung Galaxy Tab S7+

На днях стала известна дата онлайнового мероприятия, где покажут смартфон Galaxy Note20.
Игромания.ру 12:45
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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