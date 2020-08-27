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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил про дипломатическую бойню за республику.В источнике
С чего всё началось
Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК06:03
Подробнее о событии
URA.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Беларуси

URA.Ru05:29
РИА Новости

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне против Белоруссии

РИА Новости06:01
Газета.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне на самом высоком уровне» против Белоруссии

Газета.Ru06:43
RT на русском

Лукашенко заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии

RT на русском05:42
РБК

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

РБК06:03
Известия

Лукашенко раскритиковал позицию «неустоявшихся соседей» Белоруссии

Известия05:24
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне за Белоруссию

Lenta.ru05:22
КП - Беларусь

Лукашенко: В Польше спят и видят, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет к ним. Ничего у них не получится

КП - Беларусь06:10

В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.
ТАСС09:43
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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