Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил про дипломатическую бойню за республику.В источнике
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