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Свободная Пресса
Свободная Пресса

Лукашенко заявил о дипломатической бойне в отношении Белоруссии

В отношении Белоруссии началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК06:03
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

РБК06:03
RT на русском

Лукашенко заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии

RT на русском05:42
Газета.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне на самом высоком уровне» против Белоруссии

Газета.Ru06:43
РИА Новости

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне против Белоруссии

РИА Новости06:01
URA.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Беларуси

URA.Ru05:29
Известия

Лукашенко раскритиковал позицию «неустоявшихся соседей» Белоруссии

Известия05:24
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне за Белоруссию

Lenta.ru05:22

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
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Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
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Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Лукашенко пригрозил протестующим студентам призывом в армию

Оппозиция «подзуживает» студентов выходить на акции протеста в сентябре, но власти дадут поручения руководству вузов на этот счёт, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Национальная служба новостей06:57
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Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 30%

По данным исследования, в настоящее время каждая седьмая сделка на вторичном рынке жилья проходит с условно инвестиционной целью, а число покупателей, обладающих незаемными средствами, с начала лета выросло вдвое.
Интерфакс06:04

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Задержан бывший глава ракетно-космической корпорации «Энергия»

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"», передает «Интерфакс».
Lenta.ru06:26
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