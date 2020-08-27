Лукашенко заявил о дипломатической бойне в отношении Белоруссии
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В отношении Белоруссии началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
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