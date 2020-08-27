Задержан бывший глава ракетно-космической корпорации «Энергия»

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"», передает «Интерфакс».