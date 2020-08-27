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Общественная служба новостей

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил про дипломатическую бойню за республику.В источнике
С чего всё началось
Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
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Беларусь: тревожные дни

Российская газета13:07
РБК

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

РБК06:03
Газета.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне на самом высоком уровне» против Белоруссии

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RT на русском05:42
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Лукашенко раскритиковал позицию «неустоявшихся соседей» Белоруссии

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URA.Ru11:19
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РБК11:37
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