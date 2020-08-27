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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил про дипломатическую бойню за республику.В источнике
С чего всё началось
Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК06:03
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РБК

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

РБК06:03
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне за Белоруссию

Lenta.ru05:22
Газета.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне на самом высоком уровне» против Белоруссии

Газета.Ru06:43
RT на русском

Лукашенко заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии

RT на русском05:42
URA.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Беларуси

URA.Ru05:29
Известия

Лукашенко раскритиковал позицию «неустоявшихся соседей» Белоруссии

Известия05:24
РИА Новости

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне против Белоруссии

РИА Новости06:01
КП - Беларусь

Лукашенко: В Польше спят и видят, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет к ним. Ничего у них не получится

КП - Беларусь06:10

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Хоккеист Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг рассказал, что хоккеисту Владимиру Тарасенко необходимо прооперировать плечевой сустав, в связи с чем ему придется отказаться от соревнований минимум на пять месяцев.
CT news03:38

В США разрешили применение 15-минутного теста на коронавирус

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:36 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.
REGNUM00:31

В интернете разочаровались стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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