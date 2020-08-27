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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил про дипломатическую бойню за республику.В источнике
С чего всё началось
Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК06:03
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

РБК06:03
РИА Новости

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне против Белоруссии

РИА Новости06:01
Известия

Лукашенко раскритиковал позицию «неустоявшихся соседей» Белоруссии

Известия05:24
RT на русском

Лукашенко заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии

RT на русском05:42
URA.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Беларуси

URA.Ru05:29
Газета.Ru

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне на самом высоком уровне» против Белоруссии

Газета.Ru06:43
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне за Белоруссию

Lenta.ru05:22
КП - Беларусь

Лукашенко: В Польше спят и видят, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет к ним. Ничего у них не получится

КП - Беларусь06:10

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
97

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна коронавируса

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.comвчера в 08:11
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".
ЗакC.Ру08:26
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МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского министерства иностранных дел.
News.ru11:29

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
9

Американские фондовые рынки растут после заявлений ФРС

Основные фондовые рынки США поднимаются в четверг после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о целевой инфляции и на данных о динамике ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ10:13