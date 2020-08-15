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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает
 БелТА.
РБК13:07
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь в обеспечении безопасности Белоруссии

ТАСС13:26
Комсомольская правда

Лукашенко ожидает помощи от России по обеспечению безопасности

Комсомольская правда13:01
RT на русском

Лукашенко рассказал о договорённости с Путиным

RT на русском13:03
РБК

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

РБК13:07
РИА Новости

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным о помощи для Белоруссии

РИА Новости12:55
Lenta.ru

Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»

Lenta.ru12:54
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Коммерсантъ12:53
КП - Беларусь

Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

КП - Беларусь13:12

Писательница Ницой возмутилась из-за русского языка в украинском кино

Известная на Украине националистка и писательница Лариса Ницой была возмущена тем обстоятельством, что в ее родной стране до сих пор происходят съемки телесериалов и фильмов на русском языке.
ИнфоСМИ11:25
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
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