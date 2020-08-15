Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии.