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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

Между Москвой и Минском достигнута договоренность по поводу 33 задержанных россиян, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным - и они "договорились разобраться".В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам. Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам".
Интерфакс05:04
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных россиянах

ТАСС05:25
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о письме Путина на пяти страницах

Lenta.ru07:51
Комсомольская правда

Александр Лукашенко рассказал о письме Владимира Путина на 5 страницах

Комсомольская правда06:02
РИА Новости

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным изучить задержание россиян

РИА Новости07:56
РБК

Лукашенко сообщил о письме от Путина о задержанных россиянах

РБК05:25
Коммерсантъ

Лукашенко сообщил о письме от Путина по поводу задержанных россиян

Коммерсантъ05:11
Утро.ru

Глава Белоруссии раскрыл детали договора с Путиным

Утро.ru04:50
КП - Беларусь

Лукашенко про недавний разговор с Путиным: Мы будем строить братские отношения

КП - Беларусь06:02

NYT: главу разведки США уволили за доклад о предпочтениях РФ на американских выборах

Дэниел Коутс был отправлен в отставку с поста директора Национальной разведки США летом 2019 года из-за отказа скорректировать часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы США в ноябре 2020 года для переизбрания Дональда Трампа.
Газета.Ru05:38

В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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