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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

Между Москвой и Минском достигнута договоренность по поводу 33 задержанных россиян, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным - и они "договорились разобраться".В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам. Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам".
Интерфакс05:04
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко сообщил о письме от Путина о задержанных россиянах

РБК05:25
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о письме Путина на пяти страницах

Lenta.ru07:51
Комсомольская правда

Александр Лукашенко рассказал о письме Владимира Путина на 5 страницах

Комсомольская правда06:02
ТАСС

Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных россиянах

ТАСС05:25
РИА Новости

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным изучить задержание россиян

РИА Новости07:56
Коммерсантъ

Лукашенко сообщил о письме от Путина по поводу задержанных россиян

Коммерсантъ05:11
Утро.ru

Глава Белоруссии раскрыл детали договора с Путиным

Утро.ru04:50
КП - Беларусь

Лукашенко про недавний разговор с Путиным: Мы будем строить братские отношения

КП - Беларусь06:02

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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