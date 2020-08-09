Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

Между Москвой и Минском достигнута договоренность по поводу 33 задержанных россиян, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным - и они "договорились разобраться".