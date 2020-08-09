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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

Между Москвой и Минском достигнута договоренность по поводу 33 задержанных россиян, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным - и они "договорились разобраться".В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам. Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам".
Интерфакс05:04
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко рассказал о письме от Путина о задержанных россиянах

РИА Новости07:56
Коммерсантъ

Лукашенко сообщил о письме от Путина по поводу задержанных россиян

Коммерсантъ05:11
Комсомольская правда

Александр Лукашенко рассказал о письме Владимира Путина на 5 страницах

Комсомольская правда06:02
ТАСС

Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных россиянах

ТАСС05:25
РБК

Лукашенко сообщил о письме от Путина о задержанных россиянах

РБК05:25
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о письме Путина на пяти страницах

Lenta.ru07:51
Утро.ru

Глава Белоруссии раскрыл детали договора с Путиным

Утро.ru04:50
КП - Беларусь

Лукашенко про недавний разговор с Путиным: Мы будем строить братские отношения

КП - Беларусь06:02

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
РИА Новости05:24
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Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $2,9 млрд) не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
РБК7 августа в 09:34
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
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В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
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Глава ЦИК Белоруссии сравнила действия оппозиции с тоталитарной сектой

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что оппозиция в период проведения президентских выборов действует в республике как тоталитарная секта.
RT на русском06:32
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Резервы России в августе могут побить исторический рекорд

На начало 2020 года доля европейской валюты в российских резервах составляла 30,8%, доллара - 24,5%, золота - 19,5%. Управляющий директора рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин выразил уверенность, что уже на 7 августа международные резервы России могли достичь рекордной отметки, установленной в 2008 году, или даже превысить ее.
Ruposters.ru04:28
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Полиция обезвредила взрывное устройство у офиса ОПЗЖ в Киеве

Киев, 9 августа 2020, 13:02 — REGNUM О взрывном устройстве, которое было заложено на парковке в нескольких метрах от входа в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Киеве заявили 9 августа в пресс-службе политической силы.
REGNUM06:02
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