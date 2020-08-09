Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
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Между Москвой и Минском достигнута договоренность по поводу 33 задержанных россиян, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным - и они "договорились разобраться".В источнике
С чего всё началось
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам. Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам".
Интерфакс05:04
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