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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам". "Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения.В источнике
Александр Лукашенко
Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день"
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РИА Новости

Лукашенко: прокуроры из РФ и Украины не приехали обсудить дело россиян

РИА Новости06:42
Интерфакс

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Интерфакс05:04
ТАСС

Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных россиянах

ТАСС05:24
Lenta.ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по «российским боевикам»

Lenta.ru05:13
Коммерсантъ

Лукашенко сообщил о письме от Путина по поводу задержанных россиян

Коммерсантъ05:11
РБК

Лукашенко сообщил о письме от Путина о задержанных россиянах

РБК05:25
Комсомольская правда

Александр Лукашенко рассказал о письме Владимира Путина на 5 страницах

Комсомольская правда06:02
КП - Беларусь

Лукашенко про недавний разговор с Путиным: Мы будем строить братские отношения

КП - Беларусь06:02

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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NYT: главу разведки США уволили за доклад о предпочтениях РФ на американских выборах

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РИА Новости05:24
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Как поддержать близкого человека, больного коронавирусом? Советы психолога

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Ульяновск сегоднявчера в 08:27