Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам". "Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения.