Энергетика
РИА НовостиЛукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. Такое заявление прозвучало в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.
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Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Происшествия
СК назвал беспричинной стрельбу на Ленинском проспекте
Изначально сообщалось, что стрельбу по сотрудникам ДПС открыл водитель такси, затем ГУ МВД по Москве сообщило, что на инспекторов, остановивших нарушителя правил дорожного движения, напал проходивший мимо мужчина.
РБК 04:33
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате.
Вести.Ru 07:25
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой
Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Происшествия
Трассу М5 «Урал» под Челябинском перекрыли из-за аварии с жертвами
Федеральная автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего во вторник днем столкновения грузовика и четырех легковых машин.
ТАСС 07:26
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Происшествия
16 медиков заразились коронавирусом в воронежской райбольнице
В Таловской райбольнице Воронежской области выявлена вспышка коронавируса. Там заразились 16 медиков, сообщают .
De Facto 01:55
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Армия и оружие
В Ливии призвали ООН к объективному расследованию преступлений ПНС
Комитет внутренних дел Палаты представителей выступил с заявлением о расследованиях преступлений в Тархуне, осуществляемых Президентским советом так называемого Правительства национального согласия (ПНС).
ФАН 03:14
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Общество
Выяснилось, сколько коронавирус сохраняется на замороженных продуктах
Новый коронавирус может жить на замороженных продуктах до двух-трех месяцев, считает ведущий эпидемиолог центра по профилактике и контролю заболеваний в Пекине У Цзунью.
Взгляд.ру 07:21
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Жена Кокорина показала откровенное фото
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото в золотом бикини.
Рамблер вчера в 14:13
Политика
МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана
Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами.
RT на русском 07:28
Происшествия
Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии
Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
Общество
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14