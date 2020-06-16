Энергетика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
Читать в источнике
Оценить535
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Наука
Новая техника прослушивания была разработана
Evo-rus.com 14 июня в 02:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Быков прокомментировал аварию с Ефремовым
Lenta.ru вчера в 02:46
Политика
В Совете Федерации назвали условия реализации «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» будет возможно только, если государства ЕС будут исходить из собственных экономических интересов и сумеют защищаться от посягательств со стороны США.
Профиль 16:29
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Наука
Ученые выяснили, почему «жжется» крапива
Новое исследование впервые объясняет, почему тончайшие колючки крапивы или хоботок комара легко прокалывают кожу человека, не ломаясь.
РИА Новости вчера в 11:01
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Наука
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Транспорт
В Москве ограничат движение для репетиции Парада Победы
Московский Комсомолец 10:38
Футбол
Гвардиола считает, что «Сити» не сможет часто играть матчи
Все про Спорт ру 13:33
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06
Наука
Российские хирурги смогут использовать при операциях роботов отечественного производства
Алгоритмы передач команд от джойстика управления, находящегося у врача, к рукам робота будут созданы специалистами КЭТЗ.
3DNews 12:42
Авто
Новый BMW M5 показали накануне дебюта
Обновлённая BMW M5 получит тот же список обновлений, что и обычный седан 5-Series.
SpeedMe вчера в 15:50
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Киберспорт
Сыграть в Counter-Strike 1.6 теперь можно в браузере
Goroday.ru вчера в 20:41
Происшествия
Татьяну Подчасову оштрафовали и закрыли её уголовное дело
Суд, рассмотрев ходатайство следствия, назначил Татьяне Подчасовой судебный штраф в размере 50 тыс. рублей, освободив ее от уголовной ответственности.
Новая Сибирь 13:03
Кино
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru 09:14
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Политика
Зрада: МИД Украины оправдал получение крымчанами российских паспортов
МИД Украины сделал неожиданное заявление, сообщив, что жители Крыма имели объективные причины на то, чтобы получать российские паспорта.
Rusvesna.su 06:37
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Армия и оружие
Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»
Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.
ИА Новороссия 16:17
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01