Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Политика В Совете Федерации назвали условия реализации «Северного потока-2» Строительство газопровода «Северный поток-2» будет возможно только, если государства ЕС будут исходить из собственных экономических интересов и сумеют защищаться от посягательств со стороны США. 48

Музыка Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas. 210

Наука Ученые выяснили, почему «жжется» крапива Новое исследование впервые объясняет, почему тончайшие колючки крапивы или хоботок комара легко прокалывают кожу человека, не ломаясь. 6

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,4K

Фигурное катание Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.

Энергетика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 24

Авто Новый BMW M5 показали накануне дебюта Обновлённая BMW M5 получит тот же список обновлений, что и обычный седан 5-Series.

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 139

Политика Зрада: МИД Украины оправдал получение крымчанами российских паспортов МИД Украины сделал неожиданное заявление, сообщив, что жители Крыма имели объективные причины на то, чтобы получать российские паспорта.

Армия и оружие Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия» Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.