Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 935

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. 951

Общество Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. 29

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 51

Политика Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.

Общество Назван способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине 15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5K

Политика Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 93

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 77

Общество Рядом с посольством США в Багдаде упали ракеты На территории «зеленой зоны» в столице Ирака Багдаде упали по меньшей мере четыре ракеты.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 98

Политика Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня. 1