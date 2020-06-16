Энергетика
Газета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
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Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости 15:34
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
REGNUM 08:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 02:30
Политика
Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов
Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс 18:49
Общество
Назван способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине
15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru 23:03
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
Пять человек, по предварительным данным, погибли при возгорании двух легковых машин после ДТП в Саранске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Мордовии.
РИА Новости 21:27
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Авто
В Hyundai рассказали, когда в РФ появится новая Hyundai Creta
Кроссовер Hyundai Creta 2-го поколения планируется вывести на рынок нашей страны летом 2021 года.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru 19:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали ракеты
На территории «зеленой зоны» в столице Ирака Багдаде упали по меньшей мере четыре ракеты.
ФАН 20:48
Хоккей
«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной
Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета 19:30
Общество
Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки
В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.
Областная газета (г. Иркутск) 22:25
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Политика
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия 11:56
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 03:30