Энергетика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА". По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.
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Лукашенко не может выбрать верный тон в диалоге с Москвой — интервью

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Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

ТАССвчера в 06:11

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ruвчера в 05:32

Что стоит за заявлением Лукашенко об альтернативе российскому газу

Rambler News Service10:04
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости 15:34
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Общество

Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
REGNUM 08:38
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Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 02:30
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Политика

Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс 18:49
Общество

Назван способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru 23:03
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Происшествия

В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек

Пять человек, по предварительным данным, погибли при возгорании двух легковых машин после ДТП в Саранске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Мордовии.
РИА Новости 21:27
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
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Авто

В Hyundai рассказали, когда в РФ появится новая Hyundai Creta

Кроссовер Hyundai Creta 2-го поколения планируется вывести на рынок нашей страны летом 2021 года.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
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Политика

Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru 19:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Общество

Рядом с посольством США в Багдаде упали ракеты

На территории «зеленой зоны» в столице Ирака Багдаде упали по меньшей мере четыре ракеты.
ФАН 20:48
Хоккей

«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной

Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
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Общество

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после видео про ВДВ

7 новостей 12:47
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета 19:30
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Общество

Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки

В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.
Областная газета (г. Иркутск) 22:25
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Политика

Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям

Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия 11:56
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Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
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Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Спорт

В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями

На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
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