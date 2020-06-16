Энергетика

ГородовойГородовойЛукашенко заявил о поиске замены российскому газу

Белорусский президент Александр Лукашенко в беседе с председателем госконцерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым заявил, что Белоруссия без труда найдет подходящую альтернативу российскому газу, стоимость которого она считает необоснованно высокой.
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Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
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К 2030 году в России может появиться налог или лицензия на искусственный интеллект.
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