Энергетика
ГородовойЛукашенко заявил о поиске замены российскому газу
Белорусский президент Александр Лукашенко в беседе с председателем госконцерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым заявил, что Белоруссия без труда найдет подходящую альтернативу российскому газу, стоимость которого она считает необоснованно высокой.
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Что стоит за заявлением Лукашенко об альтернативе российскому газу
Rambler News Service17 июня в 10:04
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
Губернатор Кубани заявил о снятии карантина с 21 июня
В четверг на заседании регионального оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина в крае отменяется с 21 июня.
Российская газета вчера в 05:25
Общество
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более миллиона кубометров пресной воды.
Российская газета 08:03
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Футбол
Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото
Ксения Собчак высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото Новый троллинг от телеведущей предположительно адресован Виктории Боне, Яне Рудковской и Тине Канделаки.
Экспресс газета 07:55
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Политика
Политик Гозман попросил СКР возбудить дело против Путина о приготовлении к убийству в связи с парадом Победы
Президент фонда «Перспектива» и экс-директор по гуманитарным проектам «Роснано» Леонид Гозман обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента России Владимира Путина.
Компания 06:19
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Политика
Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
К 2030 году в России может появиться налог или лицензия на искусственный интеллект.
РБК 06:19
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Гаджеты
Слух: GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц
RTX 3090 приписывают 5248 ядер CUDA и 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц, а RTX 3080 сможет предложить 4352 ядра CUDA и 10 ГБ памяти с частотой 19 ГГц.
iXBT.com 06:05
Политика
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Политика
Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске
Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
ФАС опровергла смягчение требований к предустановке российского ПО
Минэкономразвития раскритиковало проект ФАС о предустановке российского ПО В четверг "Коммерсант" опубликовал материал, в котором говорится, что в обновленной версии постановления существенно смягчены условия предустановки российского ПО.
Право.ру 01:32
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия вчера в 16:55