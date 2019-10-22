с чего всё началось

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Кино «Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.

Армия и оружие Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.

Политика Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Политика В Кремле объяснили смену состава СПЧ После объявления о смене руководителя СПЧ об уходе из совета заявила бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова.

Происшествия Эксперт оценил стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Стоимость золота в сейфе, который был найден на месте прорыва дамб в Красноярском крае, оценил сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов.

Экономика Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.