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Octagon.Media
Octagon.Media

Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального сфальсифицировано, и этому есть доказательства. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает
 белорусское государственное агентство БелТА.
РБК3 сентября в 07:18
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Газета.Ru

Лукашенко заявил о записи, опровергающей «отравление» Навального

Газета.Ru3 сентября в 08:29
РБК

Лукашенко сообщил Мишустину о фальсификации слов Меркель по Навальному

РБК3 сентября в 07:18
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал Мишустину доказательства фальсификации отравления Навального

Коммерсантъ3 сентября в 06:37
URA.Ru

Как Минск перехватил секретные переговоры о Навальном. Объяснение историка спецслужб

URA.Ru3 сентября в 07:35
RT на русском

Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Германии об отравлении Навального

RT на русском3 сентября в 09:46
ТАСС

МИД Польши отказался комментировать слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

ТАСС3 сентября в 07:23
РИА Новости

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

РИА Новости3 сентября в 06:14

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