Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального сфальсифицировано, и этому есть доказательства. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает
белорусское государственное агентство БелТА.
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