Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального сфальсифицировано, и этому есть доказательства. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

С чего всё началось Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает белорусское государственное агентство БелТА. РБК 3 сентября в 07:18