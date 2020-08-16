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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна погибнет, если в ней провести новые выборы главы государства. Выступая на митинге в Минске, он заявил, что "натовское руководство призывает" провести новые выборы.В источнике
Александр Лукашенко
Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
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ТАСС

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Lenta.ru

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