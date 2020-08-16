Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов
Смотрите также
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Митинг в поддержку Лукашенко в Минске уже собрал 2000 человек
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Трамп намерен встретиться с Путиным до выборов в США
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
На митинге против Лукашенко в Минске собрались около 200 тысяч человек
Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Жириновский призвал присоединить Белоруссию к России
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Лукашенко поблагодарил своих сторонников за сбор в Минске и поддержку
В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске
Протестующие в Минске вышли к Дому правительства Белоруссии
На митинг сторонников Лукашенко в Минске собралось около 400 человек
Лукашенко поблагодарил своих сторонников за сбор в Минске и поддержку
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Трамп намерен встретиться с Путиным до выборов в США
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна погибнет, если в ней провести новые выборы главы государства. Выступая на митинге в Минске, он заявил, что "натовское руководство призывает" провести новые выборы.В источнике
Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
Подробнее о событии