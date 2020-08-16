Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация.