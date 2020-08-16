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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна погибнет, если в ней провести новые выборы главы государства. Выступая на митинге в Минске, он заявил, что "натовское руководство призывает" провести новые выборы.В источнике
Александр Лукашенко
Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация.
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ТАСС

Лукашенко о повторных выборах президента: «Белоруссия погибнет как государство»

ТАСС07:53
RT на русском

Лукашенко предрёк Белоруссии гибель в случае повторных выборов

RT на русском07:36
Известия

Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае проведения повторных выборов

Известия07:21
Коммерсантъ

Лукашенко отверг повторные выборы

Коммерсантъ07:34
РБК

Лукашенко предсказал гибель Белоруссии в случае новых выборов

РБК08:28
Lenta.ru

Лукашенко предрек гибель Белоруссии в случае проведения повторных выборов

Lenta.ru07:24
РИА Новости

Лукашенко отверг проведение повторных выборов

РИА Новости07:34

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении
RT на русском11:12
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Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна07:38
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