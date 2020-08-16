Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна погибнет, если в ней провести новые выборы главы государства. Выступая на митинге в Минске, он заявил, что "натовское руководство призывает" провести новые выборы.В источнике
Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация.
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