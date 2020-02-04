Экономика
Моя Москва.онлайнЛукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России
Президент отметил, что Минск не просит у Москвы кредитов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам, сообщает БелТа. По словам Лукашенко, Москва требует существенную дополнительную премию компаниям за поставку.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04 февраля в 05:50
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Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам
Коммерсантъ04 февраля в 06:39
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