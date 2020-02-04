с чего всё началось

Президент отметил, что Минск не просит у Москвы кредитов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам, сообщает БелТа. По словам Лукашенко, Москва требует существенную дополнительную премию компаниям за поставку.

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России

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Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Здоровье В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью «У мальчика было назначение на препарат «Спинраза», но минздрав не собирался его исполнять», − написала на своей странице на Facebook общественница Надежда Болсуновская.

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