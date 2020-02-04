Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЛукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России

Президент отметил, что Минск не просит у Москвы кредитов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам, сообщает БелТа. По словам Лукашенко, Москва требует существенную дополнительную премию компаниям за поставку.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит
 БЕЛТА слова Лукашенко.
RT на русском04 февраля в 05:50

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Лукашенко заявил, что Россия пытается поставить Белоруссию на колени

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ТАСС04 февраля в 06:39

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Коммерсантъ04 февраля в 06:39

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть в РФ по мировым ценам

Известия04 февраля в 06:03

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

RT на русском04 февраля в 05:50
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