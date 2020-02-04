с чего всё началось

В ходе поездки в город Добруш глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил готовность Минска приобретать российскую нефть по мировым ценам. Однако, как утверждает белорусский президент, Россия настаивает еще на существенной премии компаниям сверх того. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать у России нефть

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