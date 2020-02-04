Экономика
Журналистская правдаЛукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать у России нефть
В ходе поездки в город Добруш глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил готовность Минска приобретать российскую нефть по мировым ценам. Однако, как утверждает белорусский президент, Россия настаивает еще на существенной премии компаниям сверх того. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском04 февраля в 05:50
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Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам
Коммерсантъ04 февраля в 06:39
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