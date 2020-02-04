с чего всё началось

Президент отметил, что Минск не просит у Москвы кредитов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам, сообщает БелТа. По словам Лукашенко, Москва требует существенную дополнительную премию компаниям за поставку.

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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Политика США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

Происшествия В Ялте человека смыло в штормящее море Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.

Общество Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.

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Авто Компания Volkswagen представила обновлённый Teramont Обновленный внедорожник Volkswagen Teramont, известный на некоторых рынках под названием Atlas, получил не только косметические изменения, которые делают его похожим на купеобразную версию Atlas Cross Sport, но и изменения в моторной гамме, а также оснащении.