Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Читать в источнике
Комментировать952
с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит
 БЕЛТА слова Лукашенко.
RT на русскомвчера в 05:50

Подробнее о событии

Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам

РИА Новостивчера в 11:06

Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам

Газета.Ruвчера в 10:25

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

RT на русскомвчера в 05:50

Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам

ТАССвчера в 06:39

Лукашенко: Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам

Коммерсантъвчера в 06:39

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть в РФ по мировым ценам

Известиявчера в 06:03

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

РБКвчера в 07:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Происшествия

Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

ТАСС 19:09
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Наука

Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека

Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
HotGeo 02:07
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали

Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
Rusargument 15:37
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563. По последним данным, заражены 28 018 человек, 1153 пациента выписаны.
Народные новости 18:39
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Политика

Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.
Политика Сегодня 03:03
Экономика

Тайшетская анодная фабрика получила статус регионального инвестпроекта

Статус регионального инвестиционного проекта присвоили проекту строительства Тайшетской анодной фабрики ОК «Русал».
Твой Иркутск 19:26
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
РИА Новости 04:13
Авто

Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут

Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.
Телеканал 360° 19:35
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ 15:24
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

РИА Новости вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 10:01
Экономика

Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%

Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Вести.Ru 18:39
Футбол

«Барселона» интересуется Родригесом, Пересом и Иглесиасом

«Барселона» продолжает искать усиление в атаку, которое помогло бы заменить травмированных Усмана Дембеле и Луиса Суареса.
Чемпионат 19:52
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Футбол

ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день

Евро-футбол.ру 12:59
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Здоровье

Ограничения, введенные в связи с заболеваемостью корью, отменили в Якутске

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что новых случаев заболевания корью на территории столицы республики не зарегистрировано.
Якутия 24 19:42
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН 14:01
Общество

ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Известия 10:02
Космос

Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM вчера в 02:11
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Кино

Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Накануне.Ru вчера в 17:43
Авто

Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией

Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
Драйв вчера в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное