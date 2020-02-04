с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Политика Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.

Общество Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Авто Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Общество ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.